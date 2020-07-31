Названа самая дорогая компания в мире

Самой дорогой компанией в мире, капитализация которой достигла $1,77 трлн, снова стала американская Apple. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Эти данные превышают показатели нефтяной компании Saudi Aramco, капитализация которой кратна $1,76 трлн.

Так, цена за одну акцию Apple достигла почти $410, по данным на 18.08 мск.

Ранее Apple также обогнала Saudi Aramco по данному показателю впервые в пятницу, 24 июля.

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