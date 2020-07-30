Пользователи в странах западной Европы и Северной Америки жалуются на сбой в работе социальной сети Instagram, свидетельствуют данные портала Downdetector.

По данным портала, сбой начался в 21.30 мск. О нем сообщают жители США, Британии, Германии, Испании, Италии и других стран.

Большинство пользователей (45%) жалуются на проблемы с новостной лентой, у 37% не работает опция «stories», а 16% не могут опубликовать фотографию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В работе Instagram произошел сбой

— Instagram уличили в слежке за пользователями