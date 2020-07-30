ЕС ввел санкции против россиян из-за кибератаки
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Евросоюз ввел санкции против граждан России из-за предполагаемых кибератак, следует из публикации в «Официальном журнале» Евросоюза.
«Шесть физических лиц и три организации или органа должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, подпадающих под действие ограничительных мер», — говорится в заявлении.
Отмечается, что речь идет об Алексее Минине, Алексее Моренце, Евгении Серебрякове, Олеге Сотникове.
Под санкции также попал Главный центр специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.
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