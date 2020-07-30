Песков прокомментировал блокировку «Царьграда»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал блокировку аккаунта телеканала «Царьграда» на YouTube, передает корреспондент «Газеты.ru».

«Любая частная платформа может выкинуть вас за шкирку в любую секунду. Никаких гарантий и правил здесь нет», — заявил представитель Кремля, отметив, что поэтому к таким платформам следует относиться как к ресурсу с низким доверием.

Ранее видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград». Российский МИД обратился к правозащитным организациям и профильным экспертам с просьбой отреагировать на блокировку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

— МИД РФ призвал правозащитников отреагировать на блокировку «Царьграда»

— Основатель «Царьграда» отреагировал на блокировку на YouTube