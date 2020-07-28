Дуров объяснил, почему из-за политики Apple страдают пользователи

Основатель Telegram Павел Дуров перечислил семь причин, по которым 30-процентный налог Apple на App Store напрямую касается конечных пользователей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Так, по его словам, 30-процентная комиссия компании увеличивает цену всех приложений и цифровых товаров для пользователей.

«Вы продолжаете платить уже после того, как заплатили», — пояснил Дуров.

Дуров продолжил: часть содержимого приложений для iPhone недоступна из-за цензуры Apple в App Store. По его словам, такой контроль необходим для сбора налога.

Отдельный пункт касается снижения конфиденциальности — через аккаунт Apple каждое приложение и полученное уведомление будет привязываться к учетной записи пользователя, что позволит отслеживать его действия, заявил Дуров.

Дуров также отметил задержку выпуска обновлений, выпускаемых разработчиками. «Причина в удручающей неэффективности модераторов Apple: их команда часто откладывает одобрение обновлений без видимых причин», — заявил он.

Кроме того, к налогу Apple добавляются остальные траты разработчиков, таких как уплата НДС. «В результате многих полезных приложений, которые могли бы нас радовать сегодня, просто не существует», — пишет Дуров.

Последние два пункта касаются рекламы и снижения качества приложений.

Дуров пояснил, что из-за налога разработчики вынуждены добавлять рекламу в свои приложения. Что касается качества приложений, Дуров сообщил, что прибыль, получаемая Apple от 30-процентного налога, «пылится» на офшорных счетах компании и никак не используется.

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