Росгвардия сняла ролик по мотивам игры The Last of Us
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Росгвардия сняла видеоролик по мотивам популярной компьютерной игры The Last of Us. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Видеоистория получила название Trust Us (Верьте в нас). Она была подготовлена киностудией и оркестром Росгвардии вместе с шоу барабанов Splash.
Как рассказали в пресс-службе, эксперимент уже оценили пользователи социальных медиа, ролик доступен в сети и «уверенно набирает тысячи просмотров».
На 16.15 мск видеоисторию Росгвардии на Youtube посмотрели более 16 тыс. человек.