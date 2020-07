Росгвардия сняла ролик по мотивам игры The Last of Us

Росгвардия сняла видеоролик по мотивам популярной компьютерной игры The Last of Us. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Видеоистория получила название Trust Us (Верьте в нас). Она была подготовлена киностудией и оркестром Росгвардии вместе с шоу барабанов Splash.

Как рассказали в пресс-службе, эксперимент уже оценили пользователи социальных медиа, ролик доступен в сети и «уверенно набирает тысячи просмотров».

На 16.15 мск видеоисторию Росгвардии на Youtube посмотрели более 16 тыс. человек.