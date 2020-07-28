Telegram-канал подмосковного телеканала «360» сообщил о блокировке аккаунтов администраторов

Telegram-канал подмосковного телеканала «360» рассказал о «загадочной» блокировке аккаунтов администраторов.

«Решили все-таки рассказать эту загадочную историю. Вчера вечером в нашем канале @tv360ru перестали выходить посты. Их не было порядка 15 часов.

Начиная с 16 часов по мск Telegram начал поочередно блокировать всех администраторов», — сообщили журналисты.

Отмечается, что аккаунты администраторов блокировали без объяснения причин и предупреждений сразу после публикации чего-либо в канал.

Так, за несколько часов статус «Удаленный аккаунт» получили пять редакторов. У них пропал доступ не только к рабочей, но и к личной переписке.

Некоторые работники телеканала приобрели новые SIM-карты, однако и это не помогло. При регистрации в Telegram всплывало сообщение «Ваш аккаунт временно ограничен: вы не можете писать тем, кто не внес ваш номер в список контактов».

Журналисты связались со службой поддержки мессенджера, и спустя 8 часов все аккаунты разблокировали.

«Что это было и за что нам все это — так и не рассказали. Сам канал @tv360ru не заблокировали. Зато теперь мы знаем, что Telegram может без особых проблем отключать пользователей и их телефоны за публикации в конкретных каналах», — добавили в редакции.

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