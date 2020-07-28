Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград». Об этом сообщатся на сайте издания.

Редакция «Царьграда» назвала данную ситуацию абсолютной неожиданностью, поскольку предупреждений или уведомлений от видеосервиса не поступало.

Причиной блокировки аккаунта телеканала YouTube указал «нарушение экспортного законодательства». Журналистам посоветовали обратиться к юристам, при этом они намерены официально обратиться к администрации сайта с требованием восстановить канал.

Ранее стало известно, что YouTube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка.

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