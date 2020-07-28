Названы самые популярные у россиян пароли

Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство «Прайм».

В десятку самых популярных паролей входят 123456, 123456789, qwerty, 12345, password, 123456786, qwerty123, 1q2w3e, 111111, 1234567890, рассказал эксперт. Он добавил, что среди кириллических паролей популярностью пользуются слова «пароль», «йцукен», «я», «любовь», «привет», «наташа», «максим», «андрей», «солнышко».

Оганесян напомнил, что данные пароли также популярны у мошенников. По его словам, надежный пароль должен включать в себя по меньшей мере 8-10 знаков, в числе которых буквы в разных регистрах и специальные символы.

Придумывать пароль следует в зависимости от ситуации его использования, отметил Оганесян. Так, пароль, который будет храниться в связке ключей или менеджере паролей, лучше генерировать случайным образом. Для паролей, которые необходимо часто вводить на разных устройствах, можно использовать специальные мнемонические правила, облегчающие запоминание.

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