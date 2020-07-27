Новая версия портала госуслуг позволит обрабатывать 100 млн запросов в день
Новая версия портала госуслуг позволит обрабатывать 100 млн запросов в сутки, передает ТАСС со ссылкой на слова главы «Ростелекома» Михаила Осеевского.
Он рассказал, что в настоящее время идет активная работа по созданию новой версии портала госуслуг с производительностью в 100 млн запросов в сутки.
Таким образом, каждый взрослый житель России сможет коммуницировать с государством по тем или иным вопросам, отметил Осеевский.
Усовершенствованная версия портала может заработать уже в 2020 году.
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