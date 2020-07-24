YouTube раскрыл популярные запросы россиян в самоизоляции

Видеосервис YouTube исследовал потребности российских пользователей во время самоизоляции и выбрал самые популярные запросы. Тематический список того, что в России смотрели весной этого года приводят «Вести».

Из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции люди чаще начали смотреть спортивные видеоролики. Например, запись под названием «супертонкая талия за 5 минут дома» набрала 3,1 млн просмотров.

Кроме того, россияне активно посещали виртуальные музеи и онлайн-концерты. Притом гражданам удалось побывать не только в российских культурных учреждениях, но и зарубежных (посетили Британский музей, Музей студии Дзибли в Токио, Музей ван Гога в Нидерландах и т.д.)

Россияне также узнавали, как ухаживать за садом и правильно стричь волосы. Видеоуроки они брали у различных блогеров.

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