Минфину предложили ввести налог на роботов

Институт прогрессивного образования предложил Минфину ввести подоходный налог на работающих роботов, заменяющих людей, пишут «Известия».

Предполагается, что работодатели будут обязаны платить налог, сопоставимый с 13% от средней зарплаты в профессии, выполняемой роботами. Полученные средства будут направляться в Фонд переподготовки уязвимых профессий.

Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс добавила, что в ближайшие 10-15 лет примерно 20 млн россиян могут остаться без работы, поэтому государству необходимо защитить представителей вытесняемых профессий.

Среди таких специальностей продавцы, кассиры, экскурсоводы, охранники, рекрутеры, банковские сотрудники, аналитики и другие.

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