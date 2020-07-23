Мосгорсуд отказался блокировать YouTube в России

Московский городской суд отказал российской компании — разработчика HR-тестов «Онтаргет» (Ontarget) в безвременной блокировке сервиса YouTube в России, передает ТАСС.

Компания утверждает, что на YouTube размещаются ее тесты по оценке персонала. В связи с этим потребовала полной блокировки видеохостинга из-за повторных нарушений (в 2018 году Ontarget выиграла дело по поводу прав на тесты своей разработки).

Суд частично удовлетворил иск компании. В частности, предполагается взыскать госпошлину в размере 6 тыс. рублей и 30,9 тыс.. рублей за услуги нотариуса. Кроме того, ответчик — компания Google — должна по решению суда заблокировать доступ к спорному видео.

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