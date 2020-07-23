«Ъ»: в России сократился рынок видеопиратства

В 2019 году рынок видеопиратства в России сократился до $63,5 млн по сравнению с $87 млн в 2018 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Group-IB.

Как отмечается, такой процесс могло вызвать закрытие крупнейших пиратских видеобалансеров Moonwalk и HDGO.

При этом аналитики предполагают, что рынок постепенно достигнет прежних показателей, так как появился ряд новых компаний в этой сфере. Кроме того, пиратство активно процветает на базе нелегальных казино и букмекерских контор.

Не смотря на то, что собственники онлайн-казино зачастую находятся вне территории России, они используют российские банки и платежные системы.

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