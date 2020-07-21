Пакистан может заблокировать TikTok

Пакистан вынес последнее предупреждение сервису TikTok из-за аморального контента и пригрозил блокировкой, пишет Techcrunch.

Управление телекоммуникаций Пакистана сообщило о полученной жалобе на непристойные видео, распространяемые в соцсети.

«Мы стремимся к дальнейшему укреплению нашей работы для обеспечения безопасности пользователей, расширяя при этом диалог с властями для разъяснения нашей политики и демонстрации нашей приверженности безопасности пользователей», — прокомментировал обвинения представитель TikTok.

14 июля в Высокий суд Лахора поступила петиция с просьбой запретить TikTok в стране, чтобы «обеспечить благополучие народа Пакистана».

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