TikTok обвинили в штабе Трампа в слежке за американцами

Штаб президента США Дональда Трампа заявил, что приложение TikTok занимается слежкой за американскими гражданами. Соответствующее заявление было сделано в рекламе штаба на Facebook.

В рекламном посте говорится о том, что TikTok «был пойман с поличным».

«TikTok шпионит за вами. TikTok поймали с поличным на том, что он отслеживал, что у вас в буфере обмена данными в телефоне», — говорится в тексте.

Кроме того, к публикации был добавлен опрос о том, следует ли запретить приложение на территории США.

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