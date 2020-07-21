TikTok обвинили в штабе Трампа в слежке за американцами
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Штаб президента США Дональда Трампа заявил, что приложение TikTok занимается слежкой за американскими гражданами. Соответствующее заявление было сделано в рекламе штаба на Facebook.
В рекламном посте говорится о том, что TikTok «был пойман с поличным».
«TikTok шпионит за вами. TikTok поймали с поличным на том, что он отслеживал, что у вас в буфере обмена данными в телефоне», — говорится в тексте.
Кроме того, к публикации был добавлен опрос о том, следует ли запретить приложение на территории США.
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