Bloomberg: Twitter могут оштрафовать из-за крупного взлома

Компания Twitter может получить крупный штраф из-за взлома аккаунтов известных людей, что могло нарушить соглашение с Федеральной торговой комиссией (ФТК) США. Об этом сообщает Bloombrg.

Так, ФТК в ближайшее время займется проверкой по факту нарушения договоренности, заключенной в 2010 году.

Данное соглашение обязывает Twitter через независимого аудитора дважды в год проводить оценку своих мер по обеспечению безопасности пользователей и указывать имя ответственного за информационную безопасность сотрудника.

Соглашение между Twitter и ФТК было заключено сроком на 20 лет, что позволит комиссии провести тщательное расследование по соблюдению требований договоренности.

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