В iOS 14 появится эмодзи с изображением матрешки

Apple в iOS 14 добавит новый Emoji с изображением матрешки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Как уточняется, матрешка станет доступна осенью, когда выйдет очередное обновление для устройств.

Разработчики также пополнят коллекцию Emoji изображениями бобра, ниндзя, птицы додо, новым сердцем и другими элементами.

Отмечается, что новинки вносятся в честь Всемирного дня Emoji, который отмечается 17 июля.

Кроме того, iOS 14 внесет новшества и в программу по созданию Memoji: в ней появятся новые прически и парики, количество эмоций станет больше.

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