Twitter назвал число атакованных хакерами аккаунтов

По имеющимся на текущий момент данным, хакерской атаке подверглись около 130 аккаунтов в социальной сети Twitter, сообщается в микроблоге службы поддержки.

При этом над некоторыми из атакованных аккаунтов злоумышленники получили контроль и смогли публиковать сообщения с этих учетных записей, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Twitter заблокировал все аккаунты, которые пытались поменять пароль в течение 30 дней. До этого хакеры разместили на взломанных ими страницах бизнесменов и знаменитостей фейковые сообщения о возможности удвоить денежные средства, которые поступят от пользователей на биткойн-кошелек.

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