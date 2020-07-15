Google применил машинное обучение для расшифровки языка Древнего Египта
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Корпорация Google выпустила переводчик иероглифов Fabricius, использующий машинное обучение для расшифровки языка Древнего Египта. Об этом пишет BBC.
В Google заявили, что Fabricius — первый переводчик, использующий машинное обучение для того, чтобы понять иероглифы.
Инструмент был добавлен в приложение «Arts & Culture», которое, помимо прочего, позволяет переводить слова и смайлики в иероглифы. Технология машинного обучения подразумевает, что с ростом числа пользователей приложение будет работать лучше.
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