Spotify стал доступен в России

Приложение Spotify стало доступно для скачивания на территории России.

Пользователи могут скачать его на свои устройства через App Store и Play Market.

Кроме того, сайт музыкального сервиса также доступен для использования для российских пользователей.

Веб-версия может быть использована для загрузки и прослушивания музыки.

Россия стала 80-й страной по счету, где стали доступны услуги сервиса. Представительство Spotify появилось в России еще в 2014 году, но запуск платформы несколько раз откладывали.

Ранее появлялась информация о том, что приложение для смартфонов станет доступным в России с 15 июля.