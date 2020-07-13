Верховный суд разрешил судить Facebook в России

Верховный суд РФ постановил, что россияне вправе подавать иски к Facebook в российских судах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, ранее группа истцов обратилась в Тверской суд Москвы с жалобой на соцсеть. Они просили суд запретить Facebook блокировать и удалять аккаунты, собирать персональные данные, обязать администрацию предоставлять пользователям право обжаловать свои решения, а также возвращать удаленные публикации.

Тверской суд отказался рассматривать иск, указав на его неподсудность. В итоге истцы дошли до Верховного суда, который вынес определение, согласно которому российские суды вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц, если ответчик распространяет рекламу, направленную на россиян. Также это право распространяется на иски по договорам, которые исполняются в России, и те иски, в которых субъект персональных данных живет в РФ.

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