Германия предложила Евросоюзу ввести антироссийские санкции из-за кибератаки

Немецкое правительство выступило за введение санкционных мер против России за то, что РФ якобы пять лет назад могла быть причастна к кибератаке на бундестаг, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на копию официального ответа правительства Левой партии в парламенте ФРГ.

Правительство Германии считает, что военная разведслужба ГРУ России «причастна» к атаке. В частности, даже был выдан ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, который был «членом хакерской группы и руководил кибератакой в апреле-мае 2015 года».

«Правительство обосновало предложение о введении санкций <…> материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников», — говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что если европейские страны примут предложение Германии, то это станет первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки.

5 мая стало известно, что федеральный прокурор ФРГ выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году.

Предполагается, что молодой человек проник в компьютерные системы бундестага от имени российской разведки. Также Бадина разыскивает ФБР за хакерскую атаку против всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме того, россиянина подозревают в якобы вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

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