Тарифы на связь в России за год выросли на 4%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ заявила, что в среднем стоимость услуг связи российских операторов с начала года выросла на 4%, передает ТАСС.

«Средний рост стоимости услуг связи на территории РФ в 2020 году составил около 4%», — заявили в ФАС.

По информации ведомства, нагрузка на мобильные сути во время пандемии выросла в среднем на 20%.

Анализ повышения цен также учитывал рост стоимости услуг у оператора Теле2, к которому ранее у регулирующих органов возникли претензии в связи с недостаточной обоснованностью повышения цен, пояснили в ФАС.

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