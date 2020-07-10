В работе «Яндекс.Навигатора» произошел сбой

В работе «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора» произошел сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Отмечается, что неполадки появились после часа дня (мск). Пользователи не могут подключиться к сервису. Сервис зафиксировал больше ста жалоб. Яндекс пока не давал официальных комментариев.

Также проблемы наблюдаются в других приложениях по всему миру: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tinder, Viber, Spotify, iTunes, Apple Music. Причины массового сбоя в приложениях устанавливаются.

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