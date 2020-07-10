В работе Мегафона и Yota произошел сбой
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В работе сети операторов Мегафон и Yota (работает на сети »Мегафона») произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
В пресс-службе Мегафона также подтвердили проблемы с доступом к связи и сказали, что разбираются с неполадками.
Сообщается, что наблюдаются проблемы как со связью, так и с доступом в интернет.
Пользователи начали жаловаться на неполадки около девяти утра (по мск). Больше всего сообщений поступает из Москвы и Санкт-Петербурга, в меньшей степени — из Вологды, Иваново, Пскова, Смоленска, Калининграда.