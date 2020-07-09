Эксперты зафиксировали рост популярности шпионских приложений для слежки за супругами

Использование шпионских программ для слежки за людьми в мире увеличилось более чем в два раза за период с марта по июнь 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании Avast, поступившем в «Газету.Ru».

Речь идет о программах под общим названием Stalkerware. Они позволяют отслеживать местоположение людей, получать доступ к их личным фотографиям, прослушивать телефонные звонки, а также перехватывать электронные письма и сообщения в мессенджерах.

По словам специалистов, такие приложения чаще всего устанавливают на смартфоны ревнивые супруги, бывшие партнеры и родители, которые слишком сильно беспокоятся за безопасность детей.

«В то время как программы-шпионы и инфостилеры стремятся похитить личные данные, программа-шпион крадет свободу жертвы, как физически, так и онлайн. Такие программы подрывают личные права человека на свободу», — пояснил директор по IT-безопасности Avast Джайя Балу.

Ранее сервис TikTok обвинили в маскировке и назвали сервисом-шпионом. С таким мнением выступил один из пользователей Reddit, который провел исследование работы приложения.

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