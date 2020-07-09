Перекопский посетит совещание с Мишустиным и представителями IT-индустрии

Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит панельную дискуссию с представителями IT-индустрии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мероприятие проходит в Казани, в Иннополисе.

По данным СМИ, на дискуссии впервые будет присутствовать вице-президент компании Telegram Илья Перекопский.

Также ТАСС отмечает, что Мишустин в рамках встречи указал на важность становления привлекательной российской юрисдикции для других IT-компаний.

«(Россия должна стать. — примечание «Газеты.Ru») местом, где рождаются идеи, дающие начало новым технологиям, товарам, услугам и рынкам», — подчеркнул Мишустин.

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