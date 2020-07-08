В Сети предлагают за 30 тысяч рублей купить доступ к камерам видеонаблюдения Москвы

В Интернете обнаружены предложения о продаже якобы доступов к данным с камер городской системы видеонаблюдения, хранящихся в Едином центре хранения и обработки данных Москвы (ЕЦХД). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам основателя компании DeviceLock Ашота Оганесяна, подобного рода объявления появляются периодически. Последнее было опубликовано 5 июля.

«Примерно за 30 тысяч рублей предлагается получить неограниченный доступ к данным с камер городской системы видеонаблюдения, хранящимся в ЕЦХД», — добавил он.

Эксперт отметил, что доступ у ЕЦХД позволяет просматривать видео с муниципальных камер, установленных в подъездах домов, на улицах и внутри муниципальных объектов, включая школы и поликлиники.

Так, при покупке данных с камер становится доступна не только онлайн-трансляция, но и запись за последние пять дней.

«Это позволяет злоумышленнику вести удаленную слежку как за конкретным объектом, так и за отдельными людьми, причем переключаясь между камерами можно сопровождать человека по улицам города до момента спуска в метро», — объяснил Оганесян.

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