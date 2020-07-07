Reuters: TikTok прекратит работу на территории Гонконга

Приложение TikTok в ближайшие дни прекратит работу на территории Гонконга в связи с принятием властями КНР закона о национальной безопасности в этом районе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя компании.

«В свете последних событий мы приняли решение прекратить работу приложения TikTok в Гонконге», — заявили владельцы TikTok.

Ранее предоставлять личные данные и переписку жителей Гонконга властям КНР отказались ряд мессенджеров, в том числе Telegram, Facebook и WhatsApp/

В 1997 году Британия передала Гонконг Китаю на условиях «Одна страна – две системы». Город должен сохранять автономию, а его жители – широкие политические права, включая свободу слова и собраний, до 2047 года. После принятия закона о национальной безопасности у властей КНР появились широкие возможности для ограничения гражданских свобод в регионе.

Новое законодательство предусматривает пожизненные заключения за сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, в которых Пекин часто обвиняет протестующих в регионе.

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