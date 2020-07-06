Франция не будет отказываться от оборудования Huawei

Франция не будет запрещать использование оборудования Huawei при строительстве сети 5G. Об этом в интервью французской газете Les Echos сообщил глава управления по кибербезопасности Гийом Пупар.

Отмечается, что несмотря на отсутствие прямого запрета, власти Франции будут стимулировать операторов использовать оборудование других компаний.

Пупар добавил, что уже работающие с Huawei компании получили разрешение на продолжение сотрудничества на срок от трех до восьми лет. Те организации, которые не получат подобного разрешения к следующей неделе, могут считать отсутствие ответа отказом.

Ранее министерство торговли Соединенных Штатов объявило, что ранее введенный для американских компаний запрет на сотрудничество с Huawei снят. Сообщалось, что американская сторона хочет достичь усиления конкуренции, поглотив европейские компании Ericsson и Nokia.

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