Twitter удалил фото из твита Трампа за нарушение авторских прав
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Компания Twitter удалила фотографию из одного из твитов президента США Дональда Трампа, который тот опубликовал 30 июня в своем аккаунте.
Отмечается, что соцсеть сделала это из-за того, что американский лидер нарушил авторские права.
Теперь вместо фото в твите Трампа, можно увидеть уведомление о том, что снимок удален после жалобы владельца авторских прав.
Как сообщает издание Axios, это фото было сделано журналистом газеты The New York Times. Оно сопровождало большой материал о Трампе. Газета пожаловалась на твит, так как фото было размещено главой США без разрешения на публикацию.