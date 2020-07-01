В Минкомсвязи готовы поддержать открытие офиса Telegram в России
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России готово поддержать открытие офиса Telegram в стране, если у компании возникнет такое желание. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев, передает ТАСС.
Минкомсвязь положительно оценивает присутствие технологических компаний в России, кроме того, это позволит создать дополнительные рабочие места, отметил Шадаев.
Telegram в России блокировался с 2018 года, при этом во время пандемии коронавируса Минкомсвязь и оперативные штабы использовали мессенджер как официальный канал связи. 18 июня Роскомнадзор объявил о разблокировке мессенджера.
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