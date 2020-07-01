Шадаев: технология онлайн-голосования готова к регулярному применению
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Технология электронного голосования должна стать постоянной частью выборов, заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Технологически, мне кажется, к этому уже готовы», – отметил министр.
По словам Шадаева, проведение электронного дистанционного голосования в рамках общероссийского голосования по поправкам к Конституции подтверждает готовность технологии к регулярному применению на выборах.
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