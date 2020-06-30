Власти сообщили, что внесенные при оформлении пропусков данные москвичей не удалены
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Персональные данные москвичей, которые те указывали при оформлении цифровых пропусков для поездок по столице во время режима повышенной готовности, пока не удалены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.
В департаменте рассказали, что эти данные в соответствии с федеральным законом №152-ФЗ, уничтожат после завершения судебных процедур, которые касаются пропускного режима.
Ранее Глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что данные россиян, которые были внесены при оформлении электронных пропусков, были удалены.
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