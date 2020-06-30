Власти сообщили, что внесенные при оформлении пропусков данные москвичей не удалены

Персональные данные москвичей, которые те указывали при оформлении цифровых пропусков для поездок по столице во время режима повышенной готовности, пока не удалены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

В департаменте рассказали, что эти данные в соответствии с федеральным законом №152-ФЗ, уничтожат после завершения судебных процедур, которые касаются пропускного режима.

Ранее Глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что данные россиян, которые были внесены при оформлении электронных пропусков, были удалены.

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