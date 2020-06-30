Власти Латвии запретили трансляцию семи российских телеканалов
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Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил запретить трансляцию семи телеканалов RT (Russia Today), передает ТАСС.
Как пояснила пресс-служба ведомства, оно выполняет установленные Советом ЕС санкции.
Отмечается, что по мнению властей страны, эти каналы являются наиболее влиятельными рупорами российской пропаганды на Западе.
Речь идет о телеканалах RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.
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