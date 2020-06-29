TikTok назвали замаскированным сервисом-шпионом

Социальную сеть TikTok обвинили в маскировке и назвали сервисом-шпионом. Об этом сообщает портал Rozetked.

С таким мнением выступил один из пользователей Reddit, назвавший себя программистом, который провел исследование работы соцсети.

По его данным, TikTok занимается сбором данных об установленных на устройство приложениях, об аппаратных данных. Кроме того, соцсеть может получать данные о местонахождении пользователя.

На данный момент публикация удалена.

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