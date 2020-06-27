Власти Москвы рассказали о попытке атаки на систему онлайн-голосования

В Москве зафиксирована попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию России, заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко. Об этом сообщает ТАСС.

Попытка атаки была зафиксирована в 21.12 мск, сбоя в работе системы не произошло, рассказал Костырко. Он подчеркнул, что голосование не было прервано из-за атаки, все голоса будут учтены.

В настоящее время действует режим повышенной безопасности, ведется работа специалистов по информационной безопасности, добавил начальник управления.

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