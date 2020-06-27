Facebook изменила правило написания названия «Киев»

Социальная сеть Facebook поменяла правило написания Киева на английском языке, сообщил на своей странице глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, сеть будет предлагать использовать «Kyiv», а не «Kiev». Таким образом, транслитерация будет происходить с украинского, а не русского языка.

«Отныне это будет Kyiv – адреса и места, в которых упоминается столица Украины», — уточнил министр.

При этом все старые отметки менять не будут, нововведение коснется только новых отметок.

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