Facebook изменила правило написания названия «Киев»
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Социальная сеть Facebook поменяла правило написания Киева на английском языке, сообщил на своей странице глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, сеть будет предлагать использовать «Kyiv», а не «Kiev». Таким образом, транслитерация будет происходить с украинского, а не русского языка.
«Отныне это будет Kyiv – адреса и места, в которых упоминается столица Украины», — уточнил министр.
При этом все старые отметки менять не будут, нововведение коснется только новых отметок.
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