SpaceX отложила на неопределенный срок запуск спутников Starlink

Американская компания SpaceX Илона Маска перенесла запуск спутников Starlink на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Об этом говорится в Twitter компании.

«Сегодняшний запуск в рамках миссии Starlink отменяется. Команде понадобилось дополнительное время для предпусковых проверок, но Falcon 9 и спутники в порядке», — говорится в сообщении.

В компании также заявили, что новая дата запуска будет озвучена после согласований с руководством пускового комплекса.

Starlink является спутниковой сетью, способной обеспечить широкий доступ в интернет для населения Земли. Всего в рамках проекта планируется запустить 12 тысяч спутников. Затем еще 30 тысяч объектов свети разместят на орбитах с высотами от 328 до 580 километров.

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