Microsoft закрывает оффлайн магазины

Корпорация Microsoft приняла решение о закрытии своих оффлайн магазинов и переходе на новую стратегию розничной торговли, сообщается на сайте компании.

За последнее время выросли онлайн-продажи из-за перехода компании на цифровые предложения, указано в сообщении. При этом все сотрудники, ранее занятые в розничной торговле в физических магазинах, продолжат работать в офисах или дистанционно.

В марте текущего года физические магазины Microsoft приостановили работу из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции.

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