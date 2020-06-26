Блогер рассказал о «зловещей» функции iOS 14

Одной из уникальных функций, появившихся в новой операционной системе для iPhone iOS 14, является распознавание звуков окружающей среды, рассказал блогер Маркес Браунли на своем канале в YouTube.

Данная функция позволяет включить уведомления об окружающих звуках, таких как звонок в дверь или пожарная сигнализация, пояснил блогер. Таким образом при использовании наушников можно будет не пропустить важные звуки.

При этом на своей странице в Twitter блогер опубликовал скриншот с уведомлениями о том, что поблизости течет вода.

«Так мог бы начинаться фильм ужасов в 2020 году», – написал Браунли.

Ранее компания Apple на своей Всемирной конференции разработчиков презентовала новую версию операционной системы для iPhone — iOS 14.

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