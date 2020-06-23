iPhone хотят наделить функцией виртуальных автоключей

Компания Apple во время Всемирной конференции разработчиков (Worldwide Developers Conference) рассказала о превращении смартфонов iPhone в виртуальные ключи для автомобиля.

Концепция предполагает возможность автовладельцам и членам семьи открывать и закрывать машины с помощью смартфона операционной системы iOS 13 и iOS 14. Планируется, что такая функция сначала будет доступна только владельцам электромобилей Model 3 компании Tesla и новых автомобилей BMW 5.

В будущем компания ставит перед собой задачу сделать функцию виртуального автоключа доступной для автомобилей всех марок.

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