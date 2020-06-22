Google начнет проверять достоверность изображений

Google начнет отмечать достоверные изображения в поиске картинок, сообщает Reuters.

Ярлыки с информацией о достоверности будут отображаться под миниатюрами в результатах поиска изображений, указано в сообщении. Отмечается, что целью внедрения данного механизма является борьба с распространением фейков.

В апреле текущего года сведения о достоверности предоставленной информации стали доступны для американских пользователей видеоплатформы Youtube, принадлежащей Google.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Google, Facebook и Amazon обсудили с ВОЗ дезинформацию о коронавирусе

— Как Google Maps стали гнездилищем фейков, выяснила WSJ