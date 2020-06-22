Власти Индонезии проверят возможную утечку данных 230 тысяч заболевших COVID-19

Правительство Индонезии проводит расследование возможной хакерской атаки на правительственную базу данных с тестами на коронавирус 230 тысяч человек, передает Straits Times.

Ранее в СМИ появилась информация, что хакер взломал базу правительства с данными 230 тысяч человек, прошедших тест на COVID-19, и выставил ее на продажу на платформе Raid Forums за $300.

Индонезийские власти опровергли информацию об утечке данных жителей страны. При этом глава министерства связи и информации страны Джонни Плейт заявил, что будут проведены проверки в отношении центров обработки данных в других министерствах и госучреждениях, чтобы убедиться, что они не были взломаны.