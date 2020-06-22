Telegram создаст прокси-сервера для работы в КНР и Иране

Основатель Telegram Павел Дуров намерен сделать мессенджер доступнее на территории Ирана и Китая. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Предприниматель сообщил, что последние два года для опережения цензоров нужно было регулярно обновлять для его мессенджера технологию «разблокирования».

«Мы решили направить наши ресурсы для борьбы с цензурой в другие места, где Telegram по-прежнему запрещают власти, в такие места, как Иран и Китай», — написал Дуров.

Он также попросил сотрудников компании сосредоточить свое внимание на эти странах.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор снял требования по блокировке мессенджера Telegram в России. В надзорном ведомстве отметили, что положительно воспринимают готовность противодействовать терроризму и экстремизму, которую продемонстрировал Дуров.

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