Bloomberg: Apple снова закроет магазины в США из-за коронавируса

Компания Apple вновь временно закроет некоторые магазины в США из-за ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает Bloomberg.

Будут закрыты 11 торговых точек во Флориде, Аризоне, Северной Каролине и Южной Каролине, указано в сообщении.

В марте текущего года компания временно прекращала работу всех магазинов в Соединенных Штатах из-за пандемии.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено 2 203 659 случаев COVID-19. Страна занимает первое место в мире по числу заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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