Релиз Cyberpunk 2077 опять отложен

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Кадр из игры Cyberpunk 2077 Кадр из игры Cyberpunk 2077
Кадр из игры Cyberpunk 2077
CD Projekt RED

Компания CD Projekt RED приняла решение перенести релиз грядущей игры Cyberpunk 2077 с 17 сентября на 19 ноября. Об этом разработчик сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По словам руководителей студии, команде, работающей над игрой, потребуется дополнительное время на оптимизацию игры, устранение багов и недочетов. 

«Мы хотим, что Cyberpunk 2077 стал игрой, которая останется с вами на долгие годы. Мы надеемся, что однажды вы поймете, почему нам пришлось на это пойти», — говорится в заявлении CD Projekt RED.

Релиз Cyberpunk 2077 должен был состояться в апреле 2020 года, но был отложен. Студия CD Projekt RED известна своей серией игр «Ведьмак» о похождениях Геральта из Ривии. 