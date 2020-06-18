Релиз Cyberpunk 2077 опять отложен
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Компания CD Projekt RED приняла решение перенести релиз грядущей игры Cyberpunk 2077 с 17 сентября на 19 ноября. Об этом разработчик сообщил в своем Twitter-аккаунте.
По словам руководителей студии, команде, работающей над игрой, потребуется дополнительное время на оптимизацию игры, устранение багов и недочетов.
«Мы хотим, что Cyberpunk 2077 стал игрой, которая останется с вами на долгие годы. Мы надеемся, что однажды вы поймете, почему нам пришлось на это пойти», — говорится в заявлении CD Projekt RED.
Релиз Cyberpunk 2077 должен был состояться в апреле 2020 года, но был отложен. Студия CD Projekt RED известна своей серией игр «Ведьмак» о похождениях Геральта из Ривии.
An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020