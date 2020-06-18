Facebook удалила почти 90 сообщений в аккаунтах Трампа и его приближенных

Социальная сеть Facebook удалила почти 90 сообщений, «разжигающих ненависть», в аккаунтах президента США Дональда Трампа, его предвыборной кампании и вице-президента США Майка Пенса. Об этом пишет телеканал NBC News.

Всего удалено 88 сообщений. По заявлению компании, информация «нарушала политику (компании) по борьбе с организованным разжиганием ненависти».

В сообщениях использовался символ в виде перевернутого красного треугольника, которым нацисты помечали политзаключенных в концентрационных лагерях во время Второй мировой войны.

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