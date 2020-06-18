Telegram сотрудничает с властями по борьбе с терроризмом

Telegram не передавала властям России ключи шифрования, но сотрудничает по конкретным запросам, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник во властных структурах.

«Предоставление Telegram ключей шифрования стало неактуальным в силу технических причин. Однако мессенджер взаимодействует по конкретным кейсам в борьбе с терроризмом», — сказал источник.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор разблокирует мессенджер. В апреле текущего года депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру РФ и главе Минкомсвязи законопроект о прекращении блокировок Telegram. Парламентарии отметили, что мессенджер является официальным сервисом госорганов по распространению информации о коронавирусе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роскомнадзор разблокирует Telegram

— В Минкомсвязи рассказали об использовании Telegram

— Дуров поддержал предложение депутатов разблокировать Telegram в России